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Мичков вошёл в топ-10 лучших нападающих до 25 лет по версии сайта НХЛ

Мичков вошёл в топ-10 лучших нападающих до 25 лет по версии сайта НХЛ
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Журналист Адам Кимельман в статье на сайте Национальной хоккейной лиги составил топ-10 лучших нападающих до 25 лет, начинающих новый сезон в лиге.

В список вошёл российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, занявший 10-ю строчку.

Топ-10 лучших нападающих до 25 лет по версии сайта НХЛ выглядит так:

1. Тим Штюцле, «Оттава Сенаторз».
2. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз».
3. Мэтт Болди, «Миннесота Уайлд».
4. Уайатт Джонстон, «Даллас Старз».
5. Коул Кофилд, «Монреаль Канадиенс».
6. Коннор Бедард, «Чикаго Блэкхоукс».
7. Маклин Селебрини, «Сан-Хосе Шаркс».
8. Мэтт Нис, «Торонто Мэйпл Лифс».
9. Сет Джарвис, «Каролина Харрикейнз».
10. Матвей Мичков, «Филадельфия Флайерз».

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

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