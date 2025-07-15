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Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года стал помощником тренера «Далласа»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года стал помощником тренера «Далласа»
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Давид Пеллетье вошёл в тренерский штаб «Даллас Старз», сообщает пресс‑служба команды. 50‑летний канадец занял должность ассистента главного тренера Глена Галуцена. Последние 11 лет Пеллетье работал тренером по катанию в «Эдмонтон Ойлерз».

Напомним, Давид Пеллетье в паре с Жами Сале стали олимпийскими чемпионами Олимпийских игр 2002 года в Солт‑Лейк‑Сити в парном катании. Изначально золото выиграли россияне Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, а канадцы стали вторыми. Однако после судейского скандала оценки были пересмотрены, в результате чего обе пары были объявлены победителями.

Ранее «Даллас» выменял защитника Владислава Колячонка у «Питтсбург Пингвинз» на Мэтта Дамбу и драфт-пик.

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