Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это не разница между КХЛ и НХЛ». Артём Зуб — о разгромном счёте в «Матче года»

«Это не разница между КХЛ и НХЛ». Артём Зуб — о разгромном счёте в «Матче года»
Комментарии

Защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб высказался о разгромном счёте в «Матче года». Хоккеисты из НХЛ одержали победу над игроками из КХЛ со счётом 15:3.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5)     1:1 Ковальчук – 04:27     1:2 Панарин – 04:57 (5x5)     2:2 Кравцов – 08:05 (5x5)     2:3 Свечников – 10:30 (5x5)     3:3 Голдобин – 16:57 (5x5)     3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5)     3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5)     3:6 Марченко – 21:56 (5x5)     3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5)     3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5)     3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5)     3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5)     3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5)     3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5)     3:13 Мичков – 45:50 (5x5)     3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5)     3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)    

«Вратари у нас классно сыграли! Мы так, рядом постояли. Парни вышли в своё удовольствие. Никого из вратарей выделять не буду. «Матч года» напомнил Матч звёзд с хорошей целью — благотворительность.

Всех ребят уважаю, из КХЛ и НХЛ. Я ещё в школу ходил, когда Овечкин и Малкин выигрывали чемпионаты мира, а теперь с ними в одной раздевалке. Такая разница в счёте — это не разница между КХЛ и НХЛ. Повторюсь, это наши вратари. Василевский не попал в состав? Он дал другим поиграть. Свой сезон в НХЛ оцениваю неплохо. Если бы было меньше травм — было бы больше позитива», — цитирует Зуба Sport24.

Материалы по теме
Разгром звёзд КХЛ 15:3, хет-трик Подколзина, лакросс Мичкова! Итоги «Матча года» — 2025
Разгром звёзд КХЛ 15:3, хет-трик Подколзина, лакросс Мичкова! Итоги «Матча года» — 2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android