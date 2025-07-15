«Это не разница между КХЛ и НХЛ». Артём Зуб — о разгромном счёте в «Матче года»

Защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб высказался о разгромном счёте в «Матче года». Хоккеисты из НХЛ одержали победу над игроками из КХЛ со счётом 15:3.

«Вратари у нас классно сыграли! Мы так, рядом постояли. Парни вышли в своё удовольствие. Никого из вратарей выделять не буду. «Матч года» напомнил Матч звёзд с хорошей целью — благотворительность.

Всех ребят уважаю, из КХЛ и НХЛ. Я ещё в школу ходил, когда Овечкин и Малкин выигрывали чемпионаты мира, а теперь с ними в одной раздевалке. Такая разница в счёте — это не разница между КХЛ и НХЛ. Повторюсь, это наши вратари. Василевский не попал в состав? Он дал другим поиграть. Свой сезон в НХЛ оцениваю неплохо. Если бы было меньше травм — было бы больше позитива», — цитирует Зуба Sport24.