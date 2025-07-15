Экс-министр спорта России Матыцин: Овечкин — яркий пример российского спортивного героя

Бывший министр спорта России, а ныне глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является примером героя отечественного спорта.

«Он рождён и воспитан в России — и с культурной точки зрения, и с точки зрения своих профессиональных навыков. Он прошёл отечественную школу хоккея. И достижения, которых он добился, заслуживают самого высочайшего признания и уважения. Безусловно, во всём мире он воспринимается как гражданин Российской Федерации, о чём он сам всегда заявляет. И это абсолютно правильно. Он — яркий пример российского спортивного героя», — приводит слова Матыцина «Газета.Ru».