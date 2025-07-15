Вячеслав Быков высоко оценил игру форварда «Тампы» Никиты Кучерова

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал главные хоккейные качества нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Игра Кучерова прославляет российский хоккей по всему миру. Он чувствует момент на площадке и понимает, когда ему надо включаться в игру. Он великий игрок», — приводит слова Быкова LiveResult.

Кучеров в прошедшем сезоне выиграл «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ и «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.