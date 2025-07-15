«Избиение младенцев, у КХЛ очень большие проблемы». Плющев — о разгроме в «Матче года»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал разгромный счёт в «Матче года». Хоккеисты из НХЛ одержали победу над игроками из КХЛ со счётом 15:3.
— Владимир Анатольевич, многие до сих пор в шоке – звёзды КХЛ в матче года умудрились уступить звёздам НХЛ 3:15. А вы?
— С одной стороны, это не драма, проиграна не Олимпиада. С другой – получили очередной тревожный сигнал.
Понятно, что всё-таки это была игра с элементами шоу. Но вы посмотрите, какой оказалась разница в мастерстве – пропасть! Причём, крупно проигрывая, звёзды КХЛ вроде бы собрались на третий период, но уровень мастерства не позволил им уйти от позорного счёта.
Вообще это было избиение младенцев – и КХЛ не спасло даже наличие в составе Ильи Ковальчука, к которому звёзды НХЛ тоже отнеслись без пиетета. Удивительно!
— Вывод?
— Вывод очень простой и неутешительный – у нашей лиги очень большие проблемы.
3:15 от НХЛ – один удар по КХЛ. Недавний драфт в НХЛ, который стал для нас провальным, — второй. Общий кризис КХЛ, полное отсутствие интриги в 68-матчевом чемпионате, когда мы знаем 16 кубковых клубов уже в сентябре, закрытие «Витязя» — третий, четвёртый и пятый. Интересно, КХЛ понимает, по ком звонит колокол? И не только лига, но и все наши хоккейные власти, — цитирует Плющева Russia-Hockey.
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