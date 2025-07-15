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«Избиение младенцев, у КХЛ очень большие проблемы». Плющев — о разгроме в «Матче года»

«Избиение младенцев, у КХЛ очень большие проблемы». Плющев — о разгроме в «Матче года»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал разгромный счёт в «Матче года». Хоккеисты из НХЛ одержали победу над игроками из КХЛ со счётом 15:3.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5)     1:1 Ковальчук – 04:27     1:2 Панарин – 04:57 (5x5)     2:2 Кравцов – 08:05 (5x5)     2:3 Свечников – 10:30 (5x5)     3:3 Голдобин – 16:57 (5x5)     3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5)     3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5)     3:6 Марченко – 21:56 (5x5)     3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5)     3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5)     3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5)     3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5)     3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5)     3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5)     3:13 Мичков – 45:50 (5x5)     3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5)     3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)    

— Владимир Анатольевич, многие до сих пор в шоке – звёзды КХЛ в матче года умудрились уступить звёздам НХЛ 3:15. А вы?
— С одной стороны, это не драма, проиграна не Олимпиада. С другой – получили очередной тревожный сигнал.

Понятно, что всё-таки это была игра с элементами шоу. Но вы посмотрите, какой оказалась разница в мастерстве – пропасть! Причём, крупно проигрывая, звёзды КХЛ вроде бы собрались на третий период, но уровень мастерства не позволил им уйти от позорного счёта.

Вообще это было избиение младенцев – и КХЛ не спасло даже наличие в составе Ильи Ковальчука, к которому звёзды НХЛ тоже отнеслись без пиетета. Удивительно!

— Вывод?
— Вывод очень простой и неутешительный – у нашей лиги очень большие проблемы.

3:15 от НХЛ – один удар по КХЛ. Недавний драфт в НХЛ, который стал для нас провальным, — второй. Общий кризис КХЛ, полное отсутствие интриги в 68-матчевом чемпионате, когда мы знаем 16 кубковых клубов уже в сентябре, закрытие «Витязя» — третий, четвёртый и пятый. Интересно, КХЛ понимает, по ком звонит колокол? И не только лига, но и все наши хоккейные власти, — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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