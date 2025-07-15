«Амур» заключил просмотровые контракты с четырьмя хоккеистами

«Амур» заключил просмотровые контракты с нападающими Всеволодом Гайдамаком, Максимом Сапежниковым, Георгием Пронем и защитником Вячеславом Чегошевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

22-летний Гайдамак дебютировал в КХЛ за московский ЦСКА в 2023 году, а в прошлом сезоне перешёл в «Амур», проведя семь матчей. В составе юниорской сборной России Гайдамак в 2021 году стал серебряным призёром чемпионата мира. Сезон-2021/2022 провёл в команде OHL «Оттава 67», набрав 34 (16+18) очка в 64 играх.

21-летний Сапежников за «Амурских Тигров» в МХЛ провёл 157 матчей, набрав 94 (42+52) очка. В прошлом сезоне нападающий выступал в системе ХК «Тамбов». В НМХЛ в 28 играх на его счету 25 (12+13) очков, в ВХЛ принял участие в 14 матчах, отметился шайбой и передачей.

Пронь — выпускник «Амурских Тигров», прошёл всю систему клуба. В хабаровской молодёжке провёл четыре сезона. За это время 20-летний форвард принял участие в 198 играх, забросив 34 шайбы и отдав 40 результативных передач.

Чегошев провёл в МХЛ три сезона, играя за «Кузнецких Медведей», «Алтай» и «Ладью». Всего на счету 25-летнего защитника 148 матчей, 9 шайб и 26 передач. Прошлые два сезона выступал за команду «Динамо–Алтай». Всего в ВХЛ за последние три года провёл 93 матча, отметился 12 (2+10) очками.