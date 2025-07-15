«У него нет никакого потолка». Быков — о том, сколько ещё может играть Евгений Малкин

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об игре форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Малкин добился в хоккее очень многого. Он может играть ещё долго, если захочет, – у него нет никакого потолка», — цитирует Быкова LiveResult.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.

Контракт российского нападающего с «пингвинами» рассчитан до конца следующего сезона. Ранее СМИ сообщали, что клуб не планирует предлагать ему новое соглашение.