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Квартальнов заявил, что минское «Динамо» просматривает игроков из АХЛ

Квартальнов заявил, что минское «Динамо» просматривает игроков из АХЛ
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о ходе селекционной работы минского клуба.

«Наша команда очень хорошо усилилась перед стартом сезона. Мы подписали Фукале. Мы искали хорошего вратаря. А то, что вопрос обмена, это больше к руководителям клуба. Я переговоры не вёл. У меня было желание усилить вратарскую позицию.

Если о том, что нужно усилить, то я бы назвал атаку. Мы потеряли Волкова и Горбунова. Всё-таки пока мы не нашли равноценной замены этим хоккеистам. Мы ещё ищем. Если брать российских игроков, они уже все разобраны. Тут рынок он такой, не очень, могу сказать. Есть другое направление, наверное, только североамериканское. Этих ребят просматриваем. Это игроки АХЛ. Ну и те, кто готовы приехать», — цитирует Квартальнова «Советский спорт».

Напомним, в прошедшем сезоне минчане дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором уступили челябинскому «Трактору» (1-4).

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