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Российские хоккеистки Шохина и Кадирова подписали контракты с клубом PWHL «Оттава Чардж»

Российские хоккеистки Шохина и Кадирова подписали контракты с клубом PWHL «Оттава Чардж»
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Канадский клуб профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) «Оттава Чардж» подписал однолетние контракты с российскими хоккеистками Анной Шохиной и Фанузой Кадировой. Об этом сообщает пресс-служба команды. Напомним, ранее клуб выбрал нападающих на драфте лиги.

«Я невероятно рада, что смогу играть в сильнейшей лиге мира в отличной команде. С нетерпением жду возможности забить несколько шайб, внести свой вклад в победы и помочь своей новой команде завоевать кубок», — приводит слова Шохиной сайт «Оттавы».

Шохиной 28 лет. В сезоне‑2024/2025 она провела за «Динамо‑Нева» 42 матча в регулярном чемпионате Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), набрав 73 (30+43) очка. В плей‑офф Шохина записала на свой счёт 16 (9+7) очков в девяти встречах.

27-летняя Кадирова в завершившемся сезоне провела за «Динамо‑Неву» 42 матча в регулярном чемпионате ЖХЛ и набрала 57 (26+31) очков, а также 13 (5+8) очков в девяти играх плей‑офф.

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