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«Витязь» объявил о расторжении контракта с 28-летним защитником

«Витязь» объявил о расторжении контракта с 28-летним защитником
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«Витязь» расторг контракт с 28-летним защитником Владиславом Валенцовым. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

В минувшем сезоне Валенцов провёл за команду 60 матчей, в которых набрал 6 (0+6) очков. Всего на счету защитника 186 матчей и 24 (4+20) очка за «Витязь».

«Мы желаем успехов в дальнейшей карьере и новых достижений, удачи, Владислав! Спасибо за работу», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, из-за финансовых проблем подмосковный «Витязь» не примет участия в следующем сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги.

Ранее стало известно, что «Витязь» расторг контракт с нападающим Иваном Савчиком.

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