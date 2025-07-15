Марио Лемье заинтересован в покупке «Питтсбург Пингвинз» — The Athletic

Группа, возглавляемая бывшим форвардом НХЛ Марио Лемье, заинтересована в покупке «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источник.

«Может быть, это произойдёт, а может быть, и нет. Но они заинтересованы. Очень заинтересованы. И они пытаются это осуществить», — заявил источник.

Интерес к повторному приобретению команды возник почти через четыре года после того, как в 2021 году Лемье и совладелец Рон Беркл продали «Питтсбург Пингвинз» компании Fenway Sports Group (FSG) за $ 900 млн. С тех пор стоимость франшизы выросла: по разным данным стоимость команды оценивается от $ 1,47 млрд до $ 1,75 млрд.

«Мы видели эти слухи, и, как мы ранее сообщали СМИ, Fenway Sports Group изучает возможность миноритарных инвестиций в «Питтсбург Пингвинз». Основное внимание уделяется поиску небольшого партнёра, и именно этот вариант сейчас обсуждается с потенциальными инвесторами», — заявил представитель FSG.