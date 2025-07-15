Клуб ВХЛ «СКА-Нева» переименован в «СКА-ВМФ»

Руководство хоккейного клуба СКА приняло решение о переименовании команды Всероссийской хоккейной лиги. Фарм-клуб армейцев сменит название «СКА-Нева» на «СКА-ВМФ».

«С 2008 по 2013 год фарм-клуб СКА именовался ХК ВМФ. Новое название «СКА-ВМФ» объединяет в себе традиции армейского спорта и причастность команды к системе СКА, подчёркивая связь нашего города с военно-морским флотом.

Впервые в истории страны президент России Владимир Путин присвоил звание дважды Героя Российской Федерации генерал-майору Михаилу Гудкову, заместителю командующего ВМФ России. ХК СКА чтит память погибших героев и гордится теми, кто защищает интересы Родины по всему миру. Реальные шаги по патриотическому воспитанию молодёжи и развитию спорта – одна из ключевых задач клуба.

В ближайшее время будут представлены обновлённые логотип и игровая форма «СКА-ВМФ». Они сохранят традиционные клубные цвета, которые будут сочетаться с элементами, отражающими принадлежность к флоту и Санкт-Петербургу», — сказано в сообщении команды.

Напомним, в прошлом сезоне ВХЛ «СКА-Нева» проиграла в 1/4 финала плей-офф «Химику» со счётом 1:4 в серии.