Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Клуб ВХЛ «СКА-Нева» переименован в «СКА-ВМФ»

Клуб ВХЛ «СКА-Нева» переименован в «СКА-ВМФ»
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство хоккейного клуба СКА приняло решение о переименовании команды Всероссийской хоккейной лиги. Фарм-клуб армейцев сменит название «СКА-Нева» на «СКА-ВМФ».

«С 2008 по 2013 год фарм-клуб СКА именовался ХК ВМФ. Новое название «СКА-ВМФ» объединяет в себе традиции армейского спорта и причастность команды к системе СКА, подчёркивая связь нашего города с военно-морским флотом.

Впервые в истории страны президент России Владимир Путин присвоил звание дважды Героя Российской Федерации генерал-майору Михаилу Гудкову, заместителю командующего ВМФ России. ХК СКА чтит память погибших героев и гордится теми, кто защищает интересы Родины по всему миру. Реальные шаги по патриотическому воспитанию молодёжи и развитию спорта – одна из ключевых задач клуба.

В ближайшее время будут представлены обновлённые логотип и игровая форма «СКА-ВМФ». Они сохранят традиционные клубные цвета, которые будут сочетаться с элементами, отражающими принадлежность к флоту и Санкт-Петербургу», — сказано в сообщении команды.

Напомним, в прошлом сезоне ВХЛ «СКА-Нева» проиграла в 1/4 финала плей-офф «Химику» со счётом 1:4 в серии.

Материалы по теме
ВХЛ утвердила состав участников и структуру чемпионата на сезон‑2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android