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«Скопировали НХЛ, выстрелили себе в ногу». Плющев — о проблемах российского хоккея

«Скопировали НХЛ, выстрелили себе в ногу». Плющев — о проблемах российского хоккея
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о проблемах в российском хоккее.

— В чём видите главную проблему российского хоккея?
— Скопировали НХЛ, выстрелили себе в ногу и получили невыгодную для национального хоккея структуру сезона КХЛ, с урезанной предсезонкой, минимумом тренировочного процесса и избыточным количеством матчей – это раз.

Два – слабая подготовка молодёжи. О чём говорить, если за последние годы мы воспитали только одну звёздочку – нападающего Ивана Демидова? При этом в стране больше десяти академий, которым вроде бы созданы все условия.

Эти проблемы вытекают одна из другой. Как следствие, вы мне не назовёте хотя бы четырёх центрфорвардов из КХЛ для сборной России. И хотя бы две пары защитников… Эти проблемы не позволяют нашему хоккею развиваться. Постоянно говорю: вернёмся на мировую арену – сразу всё поймём, — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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