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Четыре хоккеиста «Автомобилиста» сыграют в матче звёзд мирового хоккея с Павлом Дацюком

Четыре хоккеиста «Автомобилиста» сыграют в матче звёзд мирового хоккея с Павлом Дацюком
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30 августа на льду «УГМК Арены» состоится матч с участием звёзд мирового хоккея. Легендарный уральский хоккеист Павел Дацюк проведёт The Magic Game, сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

Приглашение выйти на лёд в этой игре получили четыре хоккеиста «Автомобилиста». Своё участие подтвердили рекордсмен клуба по количеству проведённых матчей защитник Никита Трямкин, а также три нападающих: Анатолий Голышев, Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек.

«Я с большим удовольствием и честью принял приглашение Павла выйти на лёд в матче. Это будет самым волшебным хоккейным событием этого лета. Классно, что в нашем городе соберутся звёзды с мировыми именами и мы покажем отличную игру. Уверен, что все зрители получат большое удовольствие от грядущего матча. Ждём всех на трибунах!» — заявил Трямкин.

30 августа на лёд «УГМК Арены» выйдут Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Фёдоров, Валерий Каменский и другие легендарные игроки.

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