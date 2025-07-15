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Лучший снайпер «Торпедо-Горький» по итогам регулярки Чефанов продлил контракт с клубом

Лучший снайпер «Торпедо-Горький» по итогам регулярки Чефанов продлил контракт с клубом
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Лучший снайпер «Торпедо-Горький» по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона Илья Чефанов продлил контракт с нижегородским клубом. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2026/2027.

По итогам прошлого сезона на счету Чефанова 50 (23+27) очков в ВХЛ и 5 (1+4) результативных баллов в 16 матчах за «Торпедо» в КХЛ.

Напомним, «Торпедо-Горький» стало обладателем Кубка Чемпиона России. В финальной серии нижегородский клуб обыграл воскресенский «Химик» в шести матчах и впервые в своей истории стал обладателем главного трофея ВХЛ.

Ранее второй бомбардир «Торпедо-Горький» в плей-офф Орлович-Грудков продлил контракт с клубом.

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