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Два россиянина вошли в топ-3 лучших действующих незадрафтованных игроков НХЛ по версии THN

Два россиянина вошли в топ-3 лучших действующих незадрафтованных игроков НХЛ по версии THN
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Журналист Андре Леаль в статье на сайте The Hockey News представил топ-3 лучших действующих незадрафтованных игроков НХЛ.

В список вошли два россиянина: вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

«Сергей Бобровский, пожалуй, лучший вратарь НХЛ прямо сейчас. Он выиграл второй подряд Кубок Стэнли с «Флоридой». Эти два кубка открывают Бобровскому путь к потенциальному попаданию в Зал хоккейной славы, ведь он уже является обладателем двух призов «Везина Трофи» — в 2013 и 2017 годах.

Панарин — один из немногих игроков, выигравших «Колдер Трофи», не будучи выбранным на драфте. В своём первом сезоне он забил 30 голов и набрал 77 очков, включая дебютный гол в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс», команды, за которую он сейчас играет. После двух лет в «Чикаго» его обменяли в «Коламбус Блю Джекетс», где он отыграл ещё два сезона. После этого он подписал с «Рейнджерс» крупный семилетний контракт», — написал Леаль в статье.

В список также попал вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон.

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