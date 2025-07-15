Сафронов: интересно, когда СКА подписывает легионеров, в клубе их не так много

Бывший игрок клубов КХЛ Кирилл Сафронов высказался о подписании санкт-петербургским СКА трёх иностранных защитников — Тревора Мёрфи, Бреннана Менелла и Маркуса Филлипса.

«Мёрфи – это, конечно, один из сильнейших атакующих защитников КХЛ с великолепным катанием и голевым чутьём. Смотрел, как он забивает, набирает очки в «Сибири», класс. Ему нужно будет в пару найти защитника, который будет больше сконцентрирован на оборонительных действиях. Но думаю, что тренерский штаб с этим разберётся.

Менелл тоже выделялся в «Динамо». Праворукие защитники очень ценятся. Он тоже атакующий, будет планироваться на большинство, как был у Ларионова Войнов в «Торпедо».

Филлипса помню хуже, статистика у него не впечатляющая. Видимо, он больше сконцентрирован на обороне. Вообще интересно, когда подписывают легионеров, в СКА их не так много в последнее время. Сейчас ситуация меняется», — приводит слова Сафронова Vprognoze.