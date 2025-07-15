Агент Кравцова отреагировал на слухи о нежелании хоккеиста играть под руководством Гру

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы Виталия Кравцова, права на которого в КХЛ принадлежат «Трактору», опроверг информацию, что хоккеист не хочет играть под руководством Бенуа Гру. Ранее об этом сообщали СМИ.

«Вопреки появившимся слухам хочу заявить, что мы в спокойном режиме ведём переговоры с «Трактором» о заключении нового контракта с нападающим Виталием Кравцовым. Мы постоянно на связи с руководством клуба. Никаких конфликтов с главным тренером челябинцев, как пишут в жёлтых изданиях, у Виталия не было и нет», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, 25-летний Кравцов является ограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне Кравцов сыграл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.