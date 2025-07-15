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ВХЛ опубликовала календарь сезона-2025/2026

ВХЛ опубликовала календарь сезона-2025/2026
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Утверждён календарь OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Cостав участников лиги покинул «Юнисон-Москва» (Москва). Таким образом, в сезоне-2025/2026 сыграют 32 российские команды из 26 регионов страны. В регулярном чемпионате каждая команда проведёт со всеми остальными командами по одному матчу на своём поле и поле соперника. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 62 матча.

Регулярный чемпионат стартует 1 сентября и закончится 18 марта. За это время команды проведут в общей сложности 992 матча.

Календарь OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ-2025/2026 можно посмотреть по ссылке.

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