Четыре хоккеиста «Витязя» получили статус неограниченно свободного агента

15 июля статус «неограниченный свободный агент» (НСА) получили четыре хоккеиста, имевших контракт с «Витязем» или чьи права были закреплены за клубом. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Статус НСА получили вратарь Андрей Кареев, защитник Александр Фигурин, нападающие Илья Ануфриев и Иван Ежов.

30-летний Кареев в прошлом сезоне провёл 15 матчей, в которых одержал шесть побед с 92,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,21.

На счету 20-летнего Фигурина две игры без набранных очков. 21-летний Ануфриев провёл за клуб семь матчей, где также очков не набрал. 25-летний Ежов в минувшем сезоне забил два гола и отдал три результативные передачи за 34 игры.