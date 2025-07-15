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«В хоккей играет не фамилия, а человек». Разин — о приходе Толчинского в «Металлург»

«В хоккей играет не фамилия, а человек». Разин — о приходе Толчинского в «Металлург»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о приходе в команду нападающего Сергея Толчинского. Ранее форвард покинул СКА, за который выступал последние два сезона.

«В хоккей играет не фамилия, а человек. Но я действительно рад тому, что мы всё-таки подписали Сергея, выиграли конкуренцию у других команд. Надеюсь, что он вернётся к тем кондициям, которые показывал, играя за «Авангард», — приводит слова Разина «Советский спорт».

В 129 матчах в форме петербуржцев хоккеист набрал 74 (28+46) очка. В сезоне-2024/2025 Толчинский провёл 51 матч, где набрал 16 (7+9) очков.

Ранее «Металлург» представил план предсезонной подготовки. Тренерский штаб начинает подготовку к новому сезону 15 июля.

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