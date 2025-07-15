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Илья Набоков поделился ожиданиями от нового сезона для «Металлурга»

Илья Набоков поделился ожиданиями от нового сезона для «Металлурга»
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Голкипер «Колорадо Эвеланш» Илья Набоков, который проведёт предстоящий сезон в аренде в «Металлурге», назвал главную задачу на будущий розыгрыш Континентальной хоккейной лиги.

«Что было, то прошло. Тот сезон сложился не так, как мы хотели, но ничего страшного. В этом году начинаем с новыми силами, отдохнули физически и ментально, идём дальше. Конечно же, цели будут самые высокие. У нас одна задача — Кубок Гагарина. Будем потихоньку идти к этому. В этом году у нас собирается отличная команда, поэтому всё сделаем для победы», — цитирует Набокова «РИА Новости Спорт».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/2025 Набоков провёл 49 матчей с процентом отражённых бросков 92,3. В плей-офф он принял участие в пяти играх — 92% отражённых бросков. В прошлом году Набоков получил приз имени Алексея Черепанова, вручаемый лучшему новичку сезона в КХЛ.

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