Экс-нападающий «СКА», «Спартака», «Салавата Юлаева», «Нефтехимика», форвард «Авангарда» в чемпионате КХЛ «3х3» Максим Рыбин объяснил, зачем вернулся в хоккей после шести лет простоя.

— На уровне КХЛ вы играли последний раз в 2019 году. Где поддерживали форму эти шесть лет?

— В любом случае постоянно находился в тренировочном режиме, в тонусе. Не бросал занимался, во-первых, первый год ждал каких-либо предложений, я провёл 991 игру, очень хотел дойти до 1 тыс. матчей. Поэтому ждал, тренировался. Вообще, я даже и сейчас готов был бы выступить, даже бесплатно. Но не было вариантов, ничего страшного, принял решение перейти на тренерскую работу. Всё идёт своим чередом.

— Играли в любительских лигах, каких-то коммерческих чемпионатах?

— Буквально немножко поиграл, но мне не зашло вообще, не понравилось. Совсем не то, что я хотел, не то что ожидал, не мой хоккей, не для меня.

— Что тогда вас привлекло в хоккее «3х3», если не понравилось играть по любителям?

— Ребята более профессиональные, многие играли на уровне КХЛ, ВХЛ, у кого-то пусть не сложилась карьера, но это немножко другой хоккей по своему содержанию, стилю, по накалу. По физике при этом чуть менее затратный, чем хоккей «5х5», даже на любительском уровне надо много бегать. Было предложение, откликнулся и ни капли не жалею. Хочется, чтобы эта история продолжалась, — сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.