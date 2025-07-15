Рыбин — о Никитине в ЦСКА: пятилетний контракт подразумевает гарантии

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о приходе главного тренера Игоря Никитина в ЦСКА. Со специалистом был заключён пятилетний контракт.

— Никитин искал для себя новые вызовы, и он их нашёл, у него контракт на пять лет — и это круто.

— Вы верите, что Никитину дадут доработать пятилетний контракт до конца? Глядя на то, как распоряжается ЦСКА тренерами и как быстро они исчерпывают свой кредит доверия.

— Всё будет зависеть от того, как к этому будут относиться руководители. Когда они дают пятилетний контракт, он подразумевает определённые гарантии. Это не риск, менеджеры, тот же Игорь Есмантович, прекрасно понимают, для чего они берут человека, почему сразу на пять лет.

Команда строится, может быть, не с первого года, но со второго, с третьего она точно должна построиться. И если хватит к тому моменту терпения… У нас есть большая проблема в нашем хоккее, что не хватает терпения. У нас если что-то не пошло, уже сразу в ноябре нужно менять тренера. А так это не работает.

— Без гарантий спокойной работы Никитин, вероятно, не согласился бы уезжать из Ярославля?

— Разумеется. Даже если что-то не срастётся, все выплаты будут, в контракте всё по части разрыва соглашения до окончания его срока предусматриваются, все компенсации. Ни один тренер не идёт в команду с мыслями, что его не сегодня, так завтра могут уволить. Он идёт, чтобы сделать команду чемпионом. Абсолютно любой тренер, — сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.