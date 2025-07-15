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Рыбин: достоверная информация — Ротенберг мог оказаться в «Локомотиве»

Рыбин: достоверная информация — Ротенберг мог оказаться в «Локомотиве»
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Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о приглашении главного тренера Боба Хартли в «Локомотив» и заявил, что в ярославском клубе мог оказаться Роман Ротенберг.

— Для «Локомотива» приглашение Хартли — сильный ход? У «Авангарда» не получилось уговорить Боба вернуться, а здесь он нашёл мотивацию.
— Насколько я слышал, было два последних кандидата на пост тренера в «Локомотив»: Роман Ротенберг и Боб Хартли. Ожидали даже, что шансы у Ротенберга повыше…

— Ещё много говорили про Патрика Фишера из сборной Швейцарии.
— Возможно, об этом я не знаю. Про Ротенберга и Хартли знаю точно, как было, достоверная информация.

— То есть появление Ротенберга в «Локомотиве» было реальным? Вам было бы интересно на это посмотреть?
— Безусловно. А почему нет? Кто-то скептически к нему как к тренеру относится, я понимаю, но здесь готовая команда, нужны только точечные изменения. Побеждает не только главный тренер, но и его помощники, они играют огромную роль. У Никитина был сильный тренерский штаб. Разбирали большинство, меньшинство, взаимодействие в звеньях. Всё было, не только один человек играет и тренирует, важен штаб, — сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Рыбиным читайте на «Чемпионате»:
«Лучше улыбаться с цитат Ротенберга, чем смотреть на полумёртвое лицо». Огненный Рыбин
Эксклюзив
«Лучше улыбаться с цитат Ротенберга, чем смотреть на полумёртвое лицо». Огненный Рыбин
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