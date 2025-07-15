Щитов — о Кузнецове в НХЛ: при правильном отношении к делу у него всё получится

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов оценил возможность возвращения нападающего Евгения Кузнецова в НХЛ. Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что хоккеист проведёт следующий сезон в Северной Америке.

«Евгений — очень хороший игрок. Я бы очень хотел, чтобы он заиграл в НХЛ и вернулся на прежний уровень У него очень хороший талант, и при правильном отношении к делу у него всё получится. Кузнецов может играть в НХЛ. Он способен развернуть всю эту ситуацию себе в плюс», — цитирует Щитова Legalbet.

Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне 32-летний форвард в составе СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 (12+25) очков.