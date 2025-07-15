Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему возросла конкуренция в КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил о возросшей конкуренции в КХЛ.

«Конкуренция становится всё сильнее. Я думаю, влияет потолок зарплат. Сейчас появились топовые тренеры-иностранцы. Тоже нравится смотреть на их работу и конкурировать с ними. Становится всё интереснее», — приводит слова Разина «Советский спорт».

В сезоне-2024/2025 после завоевания Кубка Гагарина «Металлург» завершил своё участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уже в первом круге проиграв в серии омскому «Авангарду» со счётом 2-4. Ранее «Металлург» представил план предсезонной подготовки. Тренерский штаб начинает подготовку к новой регулярке 15 июля.