Рыбин: зная Ротенберга и его страсть к хоккею, думаю он ненадолго вне тренерской работы

Экс-нападающий «СКА», «Спартака», «Салавата Юлаева», «Нефтехимика», форвард «Авангарда» в чемпионате КХЛ «3х3» Максим Рыбин заявил, что Роман Ротенберг ещё вернётся к тренерской работе после ухода с поста главного тренера СКА.

– Вам будет не хватать Романа Ротенберга на тренерском мостике в КХЛ?

– Я думаю это ненадолго.

– Он найдёт для себя новые варианты трудоустройства именно в тренерском отрасли?

– Абсолютно точно. Знаю его, его любовь к этому делу, амбиции, страсть к хоккею, страсть побеждать. Не всегда всё получается, но он отдаёт все эмоции. Многие болельщики скептически так относятся к нему, а я скажу, что лучше буду получать такие эмоции, читать интервью человека, которому не всё равно, который горит командой.

Пусть цитаты вызывают улыбку, но это лучше, чем смотреть на серьёзное полумёртвое лицо. Как вам игра? Нормально. Работаем дальше. И ушёл. Мне это не интересно? Болельщики должны видеть и чувствовать настроение тренера, что у него в душе творится, как он передаёт свои мысли команде. Где-то хорошо, где-то плохо, каждый по-разному это доносит, но это как минимум интересно. Тренеры должны быть более открыты к аудитории и Роман Борисович показал в этом плане всем яркий пример. Передавать эмоции от игры, переносить их на лёд, — сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.