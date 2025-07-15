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Московское «Динамо» подписало контракт с нападающим Максимом Маминым

Московское «Динамо» подписало контракт с нападающим Максимом Маминым
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Московское «Динамо» подписало контракт с нападающим Максимом Маминым. Как сообщает пресс-служба московского клуба, форвард подписал двухлетнее соглашение. Ранее «Чемпионат» сообщал о переговорах между сторонами.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний форвард провёл за ЦСКА 61 матч в регулярном чемпионате, в которых забросил 13 шайб и сделал столько же результативных передач. В плей-офф КХЛ он сыграл шесть встреч, но не отметился голевыми действиями. Всего за ЦСКА Мамин в 547 матчах забросил 111 шайб и сделал 134 результативные передачи.

Всего на счету форварда в КХЛ два Кубка Гагарина, пять Кубков Континента, 547 матчей и 245 (111+134) набранных очков при показателе полезности «+87».

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