Московское «Динамо» подписало контракт с нападающим Максимом Маминым. Как сообщает пресс-служба московского клуба, форвард подписал двухлетнее соглашение. Ранее «Чемпионат» сообщал о переговорах между сторонами.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний форвард провёл за ЦСКА 61 матч в регулярном чемпионате, в которых забросил 13 шайб и сделал столько же результативных передач. В плей-офф КХЛ он сыграл шесть встреч, но не отметился голевыми действиями. Всего за ЦСКА Мамин в 547 матчах забросил 111 шайб и сделал 134 результативные передачи.

Всего на счету форварда в КХЛ два Кубка Гагарина, пять Кубков Континента, 547 матчей и 245 (111+134) набранных очков при показателе полезности «+87».