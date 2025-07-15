«Спартак» заключил соглашение с американским защитником Джоуи Кином. Как сообщает пресс-служба красно-белых, с игроком обороны подписан контракт сроком на два года.

Напомним, 26-летний Кин играл за красно-белых с 2022 по 2024 год, проведя 108 матчей при 35 (10+25) очках и 99 минутах штрафа — в своём первом сезоне американец стал лучшим бомбардиром среди защитников «Спартака», набрав 24 очка — забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач.

Прошлый сезон Кин провёл за фарм-клуб «Сан-Хосе», всего на счету игрока — 202 матча в АХЛ при 106 (19+87) очках, а также две игры в НХЛ за «Каролину».