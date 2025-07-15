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Рыбин — о Ротенберге в «Динамо»: давления на Кудашова не будет, если появится результат

Рыбин — о Ротенберге в «Динамо»: давления на Кудашова не будет, если появится результат
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Экс-нападающий «СКА», «Спартака», «Салавата Юлаева», «Нефтехимика», форвард «Авангарда» в чемпионате КХЛ «3х3» Максим Рыбин высказался о назначении Романа Ротенберга в совет директоров московского «Динамо» и оценил его возможное влияние на главного тренера Алексея Кудашова.

— Вы видите его в тренерском штабе «Динамо»?
— Думаю, что если он и будет работать, то только главным тренером. Для себя он этот этап уже прошёл — быть у кого-то в помощниках… Знаю человека, у него своё мнение, свои решения, правильные/неправильные — это уже второй вопрос. Но ему нужна самостоятельность. У него тот возраст и статус, когда в помощниках ходить будет не к лицу.

— Не будет в таком случае давления на Кудашова? Когда рядом с ним потенциальный сменщик.
— Давления никакого не будет. Если у него появится результат, то давления не будет. Не окажется результата — будет давление. Так с любым тренером происходит, абсолютно. На любом уровне. Тем более что цели и задачи у «Динамо» ясны. У тебя всё хорошо — тебя никто не трогает. Есть проблемы — есть вопросы. Менеджеры начинают шевелиться, думать, что делать. Так устроен наш спорт, — сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Рыбиным читайте на «Чемпионате»:
«Лучше улыбаться с цитат Ротенберга, чем смотреть на полумёртвое лицо». Огненный Рыбин
Эксклюзив
«Лучше улыбаться с цитат Ротенберга, чем смотреть на полумёртвое лицо». Огненный Рыбин
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