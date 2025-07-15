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Рыбин: для меня переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург — это нонсенс, плохой анекдот

Рыбин: для меня переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург — это нонсенс, плохой анекдот
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Экс-нападающий «СКА», «Спартака», «Салавата Юлаева», «Нефтехимика», форвард «Авангарда» в чемпионате КХЛ «3х3» Максим Рыбин оценил переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

«Для меня это вообще анекдот какой-то, причём плохой, нонсенс, я не знаю вообще, как прилично это сказать, чтобы можно было публиковать. Построить лучшую арену в мире, чтобы на ней не играть, отдать её полукитайскому клубу и накрывать занавесками, потому что никто не придёт на них смотреть? Вы серьёзно?
Я был на этой арене и я был на матчах «Куньлуня» в Мытищах. Ходят 500-1000 человек. Вы представляете себе 1 тыс. человек в 23-тысячнике? Там такой масштаб, что эту группу фанатов даже никто не увидит. Кто будет болеть за китайскую команду в Санкт-Петербурге? Зачем?

Поймите, я не против «Куньлуня», я просто за здравый смысл. И по-хорошему им пора уже возвращаться к себе домой. А тут и Подмосковье у нас осталось совсем без хоккея, и арену им такую отдали… Не понимаю. Смотрю на всё это с улыбкой», — сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Рыбиным читайте на «Чемпионате»:
«Лучше улыбаться с цитат Ротенберга, чем смотреть на полумёртвое лицо». Огненный Рыбин
Эксклюзив
«Лучше улыбаться с цитат Ротенберга, чем смотреть на полумёртвое лицо». Огненный Рыбин
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