Рыбин — о Ларионове-младшем в СКА: отцы и дети, мы это всё проходили

Экс-нападающий «СКА», «Спартака», «Салавата Юлаева», «Нефтехимика», форвард «Авангарда» в чемпионате КХЛ «3х3» Максим Рыбин оценил переход нападающего Игоря Ларионова в СКА, где главным тренером является его отец.

— Мне абсолютно непонятно, что происходит со СКА. Чего хочет добиться эта команда, какой у них будет состав, кого приглашают, кого сохранят, от кого и почему отказываются. Команда — загадка….

— Вы понимаете стратегию селекции СКА? Один из первых трансферов — сын Ларионова, Маркус Филлипс, чьи интересы представляет Ларионов…

— Я ещё месяц назад сказал, что Ларионов-младший будет в СКА. Как только он пришёл — ждите его сына. Мы будем говорить о том, что нам нужны тонкие и умные центральные нападающие… Отцы и дети, мы это всё проходили.

— Но ведь Ларионов сам много раз критиковал блат в хоккее?

— Кудашов поступил мудрее: дал сыну развиваться в аренде в «Нефтехимике». А здесь, к сожалению, не всё можно сказать цензурными словами. Он помогает своему сыну, дай бог ему удачи. К самому Игорю я нормально отношусь, — сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.