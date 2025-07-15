Рыбин — о «Тракторе»: потери значительные, ушли люди, которые делали результат

Экс-нападающий «СКА», «Спартака», «Салавата Юлаева», «Нефтехимика», форвард «Авангарда» в чемпионате КХЛ «3х3» Максим Рыбин высказался об изменениях в составе «Трактора» в межсезонье.

«Надо посмотреть, какой будет итоговый состав, пока рано по ним анализировать. Команда неплохая, иногда в прошлом сезоне я правда не понимал, за счёт чего она играет, но на деле всё чётко у них, грамотно, Шабанов проснулся — начали играть. Посмотрим, как они будут без Максима, это ключевая потеря, важнейший игрок.

Важно понять, какую роль возьмёт на себя Кравцов, теперь он лидер коллектива.

Володя Ткачёв ушёл в «Сибирь», защитник Стивен Кэмпфер завершил карьеру, Фукале перешёл в Минск. Так что потери значительные. Пять-шесть человек ушли, которые и делали в том году результат, посмотрим, как их заменит тот же Григоренко, кого ещё найдут на рынке», — сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.