Рыбин — о Разине: это судьбоносный для него год, ещё один вылет могут не простить

Экс-нападающий «СКА», «Спартака», «Салавата Юлаева», «Нефтехимика», форвард «Авангарда» в чемпионате КХЛ «3х3» Максим Рыбин заявил, что следующий сезон станет решающим для Андрея Разина на посту главного тренера «Металлурга».

— «Металлург», «Ак Барс» и «Автомобилист» для вас рангом ниже?

— «Магнитка» укрепляется — правда, укрепляется исключительно невысокими игроками с меня ростом. Не знаю, с чем это связано, но это видение тренерского штаба Разина. Ему надо показывать результат, это судьбоносный год для него, на первый сезон стали чемпионами, все радовались, но дальше вылет в первом раунде, ещё один вылет такой ему могут и не простить.

— При этом Разин будто бы настоял на уходе из клуба многолетнего менеджера Сергея Гомоляко.

— Этого мы, конечно, не знаем, как там всё достоверно происходило. Пусть это всё в кулуарах остаётся, генеральный менеджер подбирает состав, но управляет им Разин. И ему важно собирать тех ребят, в которых он уверен. Есть точечные промахи, ребята, которые не оправдали надежд. Обменяли Зернова, хотели обменять, я слышал, Гераськина, ходили такие разговоры, были вопросы по подписанию Вовченко. Наверное, в тех, кого набрал, он уверен, а у Гомоляко могло быть другое на этот счёт мнение, — сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.