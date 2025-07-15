В московском «Динамо» оценили подписание контракта с Максимом Маминым

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал подписание контракта с нападающим Максимом Маминым.

«Подписание Максима Мамина добавляет нам креатива и вариативности в атакующую линию. Опытный нападающий может сыграть как в центре, так и на краю, как в большинстве, так и в меньшинстве. Габаритный форвард хорош не только в силовой игре и на пятачке, но также достаточно много создаёт моментов и успешно их реализует. Максим уже долгое время играет на высшем уровне и добился множества значимых достижений. Мы ждём, что он добавит в нашу команду ещё больше опыта. Приветствуем новичка и ждём от него яркой игры в составе московского «Динамо», — цитирует Сушко пресс-служба клуба.