Армстронг высказался о принципах формирования состава сборной Канады на ОИ-2026

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг высказался о принципах формирования состава национальной команды на Олимпийские игры 2026 года.

«Мы хотим собрать мастеровитую команду, которая способна играть в быстром темпе. В этом наша сила. Думаю, мы не хотим отступать от этого. Будем подбирать состав, чтобы хорошо действовать в различных игровых ситуациях на льду. Лучшие хоккеисты обычно участвуют во всех аспектах игры в своих командах, и я думаю, что они сделают то же самое и на Олимпиаде», — цитирует Армстронга пресс-служба НХЛ.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.