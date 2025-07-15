В «Эдмонтоне» оценили обновления в тренерском штабе команды

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох оценил появление нового тренера вратарей в канадском клубе. Питер Обри стал новым тренером вратарей «Ойлерз» — он заменил Дастина Шварца, который работал в канадском клубе прошлые 11 сезонов.

«Были моменты, когда наши голкиперы показывали исключительную игру, но были и моменты, когда мы ожидали от них большего. Решение об этих изменениях далось нам очень нелегко, но в нашем клубе мы всегда ищем пути к улучшению, будь то улучшение большинства, игры в равных составах или игры в обороне.

Мы искали возможность развить наших голкиперов и сделать их лучше. Думаю, что Питер сможет прокачать игру вратарей и привнести свежий взгляд. Надеюсь, он поможет им чаще показывать себя с лучшей стороны», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Ранее «Эдмонтон» объявил о включении в тренерский штаб команды Пола Макфарланда, Питера Обри и Конора Аллена.