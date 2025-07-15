Джо Торнтон официально назначен тренером по развитию игроков «Сан-Хосе»

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«Сан-Хосе Шаркс» объявил об изменении в административном составе клуба.

Бывший форвард «акул» Джо Торнтон стал тренером по развитию игроков «Сан-Хосе». Оуэн Хиксон назначен помощником менеджера по экипировке.

Чарли Таунсенд — новый директор по хоккейным операциям, Эй Джей Бернстайн — аналитик по хоккейным операциям, стратегии и данным, Дилан Финан — координатор по хоккейным операциям, скаутингу, Джон Халл — руководитель скаутского отдела любительского спорта США, Тим Лерой — помощник менеджера по экипировке, Томас Ванек — консультант по хоккейным операциям.

Торнтон стал лишь вторым игроком в истории «Шаркс», чей номер был поднят под своды домашней арены и выведен из обращения. Первым такой почести удостоился легенда клуба и многолетний партнёр Торнтона по звену — канадский форвард Патрик Марло.