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«Юта» подписала однолетний контракт с нападающим Майклом Карконе

«Юта» подписала однолетний контракт с нападающим Майклом Карконе
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«Юта Мамонт» подписала однолетний контракт с нападающим Майклом Карконе, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман. Условия контракта пока не разглашаются. По истёкшему двухлетнему контракту форвард получал $ 775 тыс. за сезон.

В сезоне-2024/2025 Карконе забил семь голов и отдал 12 результативных передач, набрав 19 очков и 36 штрафных минут, в среднем проводя на льду 11:26 в 53 матчах регулярного чемпионата.

29-летний левый крайний нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ в составе «Аризоны Койотс»/«Юты», забив 34 гола и отдав 23 результативные передачи, набрав 57 очков и 87 штрафных минут в 157 матчах регулярного чемпионата. Лучший статистический результат у него был в сезоне-2023/2024 в составе «Койотс», когда он забил 21 гол и отдал восемь результативных передач, набрав 29 очков в 74 играх.

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