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Бывший защитник НХЛ Тай Смит продолжит карьеру в КХЛ

Бывший защитник НХЛ Тай Смит продолжит карьеру в КХЛ
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Бывший защитник НХЛ Тай Смит продолжит карьеру в КХЛ, сообщает JFresh.

25-летний Смит провёл весь сезон-2023/2024 в АХЛ в составе «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», забив девять голов и набрав 43 очка в 63 играх. За карьеру в НХЛ в 131 матче за три сезона в составе «Нью-Джерси Девилз» (2020–2022), «Питтсбург Пингвинз» (2022/2023) и «Каролину Харрикейнз» (2024/2025) Смит забил девять голов и набрал 49 очков. Он ещё не провёл ни одной игры в плей-офф НХЛ.

Защитник принял участие в более чем 140 матчах в АХЛ и набрал 96 очков (21+75). Прошлый сезон Смит начал в системе «Каролины», но основную часть провёл в АХЛ за «Чикаго Вулвз», где набрал 28 (5+23) очков в 36 матчах.

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