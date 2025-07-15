Быков ответил на вопрос, скажется ли на имидже КХЛ разгромное поражение от звёзд НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал результат «Матча года» между российскими звёздами НХЛ и КХЛ (15:3). Во втором и третьем периодах встречи сборная российских звёзд Континентальной хоккейной лиги не сумела забросить ни одной шайбы.

«Не думаю, что это поражение как-то отразится на имидже КХЛ. Это выставочный, пропагандистский матч, который нацелен на привлечение внимания к хоккею наших ребят — звёзд национального и международного уровня», — цитирует Быкова Odds.ru.

Впервые подобная игра состоялась в 2024 году. Матч также прошёл в российской столице и закончился со счётом 8:8.