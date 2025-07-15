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Быков ответил на вопрос, скажется ли на имидже КХЛ разгромное поражение от звёзд НХЛ

Быков ответил на вопрос, скажется ли на имидже КХЛ разгромное поражение от звёзд НХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал результат «Матча года» между российскими звёздами НХЛ и КХЛ (15:3). Во втором и третьем периодах встречи сборная российских звёзд Континентальной хоккейной лиги не сумела забросить ни одной шайбы.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5)     1:1 Ковальчук – 04:27     1:2 Панарин – 04:57 (5x5)     2:2 Кравцов – 08:05 (5x5)     2:3 Свечников – 10:30 (5x5)     3:3 Голдобин – 16:57 (5x5)     3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5)     3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5)     3:6 Марченко – 21:56 (5x5)     3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5)     3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5)     3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5)     3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5)     3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5)     3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5)     3:13 Мичков – 45:50 (5x5)     3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5)     3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)    

«Не думаю, что это поражение как-то отразится на имидже КХЛ. Это выставочный, пропагандистский матч, который нацелен на привлечение внимания к хоккею наших ребят — звёзд национального и международного уровня», — цитирует Быкова Odds.ru.

Впервые подобная игра состоялась в 2024 году. Матч также прошёл в российской столице и закончился со счётом 8:8.

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