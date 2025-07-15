Бахмутов о Гусеве в «Динамо»: глупо отказываться от игрока, который набирает столько очков

Тренер и функционер Игорь Бахмутов считает, что нападающий Никита Гусев продолжит выступать за «Динамо». Московский клуб пока не объявлял о новом соглашении с 33-летним форвардом.

«Конечно, глупо отказываться от игрока, который набирает столько очков. У него уже своя методика подготовки сформировалась, и он не первый год так тянет с заключением контракта. Ничего удивительного не вижу. Думаю, он останется в «Динамо». Мне кажется, он готов ещё лет пять пользу бело-голубым приносить. В таком режиме можно играть спокойно», – цитирует Бахмутова Legalbet.

Гусев перешёл в «Динамо» в 2023 году из СКА. В прошедшем сезоне 32-летний форвард стал шестым игроком в истории, кому удалось забросить 250 шайб в КХЛ. На его счету 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 29 голов и сделал 40 результативных передач.