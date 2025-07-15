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«Там никто не симулирует». Юлия Ефимова объяснила, почему считает хоккей лучше футбола

«Там никто не симулирует». Юлия Ефимова объяснила, почему считает хоккей лучше футбола
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Российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова ответила на вопрос, в чём хоккей круче футбола. Ранее спортсменка назвала хоккей спортом номер один в России.

«В хоккее никто не симулирует. Тут выше скорости. Мне это очень нравится. Я просто не понимаю, как хоккеисты успевают за шайбой. Не успеваю следить за ней, а они ещё и передачи отдают друг другу. А им в голове ещё надо проработать следующие действия: куда отдать, бросить. Ну и как же без силовых приёмов — это моё самое любимое!» — цитирует Ефимову Legalbet.

Ранее Ефимова выразила мнение, что российские хоккеисты являются одними из лучших игроков в НХЛ, и их гораздо больше, чем отечественных спортсменов, ярко проявляющих себя в европейских чемпионатах по футболу.

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