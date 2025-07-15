Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чикаго» подписал контракт с третьим номером драфта НХЛ Антоном Фронделлем

«Чикаго» подписал контракт с третьим номером драфта НХЛ Антоном Фронделлем
Комментарии

«Чикаго Блэкхоукс» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Антоном Фронделлем, сообщает пресс-служба клуба. Кэпхит соглашения составляет $ 975 тыс.

Шведский форвард был выбран под общим третьим номером на драфте НХЛ — 2025. 18-летний нападающий сыграл в минувшем сезоне 45 матчей за шведский «Юргорден», в которых набрал 32 (14+18) очка.

Фронделль также заработал 46 очков (23+23) в 39 играх за молодёжный состав «Юргордена» за последние две регулярки. В сезоне-2023/2024 Фронделль стал лидером среди полевых игроков «Юргорден U20» по забитым голам (18), передачам (21) и очкам (39) в 16 лет.

На международном уровне форвард завоевал серебряную медаль в составе сборной Швеции на юниорском чемпионате мира, набрав 3 (1+2) очка в пяти играх.

Материалы по теме
Шведский форвард Антон Фронделль был выбран «Чикаго» под третьим номером драфта НХЛ — 2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android