«Чикаго» подписал контракт с третьим номером драфта НХЛ Антоном Фронделлем

«Чикаго Блэкхоукс» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Антоном Фронделлем, сообщает пресс-служба клуба. Кэпхит соглашения составляет $ 975 тыс.

Шведский форвард был выбран под общим третьим номером на драфте НХЛ — 2025. 18-летний нападающий сыграл в минувшем сезоне 45 матчей за шведский «Юргорден», в которых набрал 32 (14+18) очка.

Фронделль также заработал 46 очков (23+23) в 39 играх за молодёжный состав «Юргордена» за последние две регулярки. В сезоне-2023/2024 Фронделль стал лидером среди полевых игроков «Юргорден U20» по забитым голам (18), передачам (21) и очкам (39) в 16 лет.

На международном уровне форвард завоевал серебряную медаль в составе сборной Швеции на юниорском чемпионате мира, набрав 3 (1+2) очка в пяти играх.