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«Еду туда, где меня хотят видеть». Тафгай Ривз высказался о своём обмене в «Сан-Хосе»

«Еду туда, где меня хотят видеть». Тафгай Ривз высказался о своём обмене в «Сан-Хосе»
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Канадский нападающий Райан Ривз прокомментировал свой обмен из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Сан-Хосе Шаркс» и признался, что с нетерпением ждёт момента, когда сможет присоединиться к калифорнийскому клубу.

«Я действительно воодушевлён. Многие говорят мне: «Не могу поверить, что ты едешь в «Сан-Хосе». Еду туда, где меня хотят видеть. И рад сделать всё возможное для этой команды и организации, так что мне не терпится туда попасть.

Хочу привнести в «Сан-Хосе» то же, что приносил «Вегасу», когда играл против [«Шаркс»]: энергию, жёсткость, готовность заступиться за партнёров, завести команду — будь то драка или что-то ещё. А вне льда — я просто ветеран. Это молодая команда, в ней много талантливой молодёжи, но я считаю, что в каждой раздевалке нужен кто-то постарше, кто прошёл через плей-офф, кто знает, что такое борьба на длинной дистанции. Я просто хочу помочь этим ребятам чем смогу», — цитирует Ривза пресс-служба клуба.

Ривз был выбран «Сент-Луис Блюз» в пятом раунде под общим 156-м номером драфта НХЛ 2005 года. В прошедшем сезоне 38-летний форвард провёл 35 матчей за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись тремя результативными передачами.

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