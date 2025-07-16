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Россиянин возглавил рейтинг лучших проспектов НХЛ среди голкиперов — The Athletic

Россиянин возглавил рейтинг лучших проспектов НХЛ среди голкиперов — The Athletic
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Журналист The Athletic Скотт Уилер представил свой рейтинг наиболее перспективных вратарей.

В список вошли хоккеисты в возрасте до 25 лет, подписавшие контракт или задрафтованные клубом НХЛ. Из россиян в топ-10 попали Ярослав Аскаров, Михаил Егоров и Пётр Андреянов.

1. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Шаркс»).

2. Джейкоб Фаулер («Монреаль Канадиенс»).

3. Трей Августин («Детройт Ред Уингз»).

4. Михаил Егоров («Нью-Джерси Дэвилз»).

5. Джошуа Равенсберген («Сан-Хосе Шаркс»).

6. Пётр Андреянов («Коламбус Блю Джекетс»).

7. Девон Леви («Баффало Сэйбрз»).

8. Себастьян Косса («Детройт Ред Уингз»).

9. Михаэль Грабал («Юта Мамонт»).

10. Джек Иванкович («Брэмптон Стилхедс»).

Отметим, вне топ-10 среди россиян в списке значатся: Алексей Медведев («Ванкувер Кэнакс», 15), Семён Фролов («Каролина Харрикейнз», 16), Егор Заврагин («Филадельфия Флайерз», 17).

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