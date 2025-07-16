Один россиянин вошёл в топ-10 защитников до 25 лет по версии сайта НХЛ

Журналист Майк Морреале в статье на сайте Национальной хоккейной лиги составил топ-10 лучших защитников до 25 лет, начинающих новый сезон в лиге.
В список вошёл российский игрок обороны «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин, занявший девятое место.
Полностью топ-10 защитников до 25 лет по версии сайта НХЛ выглядит следующим образом:
1. Джейк Сандерсон («Оттава Сенаторз»);
2. Брок Фэйбер («Миннесота Уайлд»);
3. Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»);
4. Томас Харли («Даллас Старз»);
5. Лэйн Хатсон («Монреаль Канадиенс»);
6. Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»);
7. Оуэн Пауэр («Баффало Сэйбрз»);
8. Симон Эдвинссон («Детройт Ред Уингз»);
9. Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»);
10. Лиан Биксель («Даллас Старз»).
Напомним, Никишин дебютировал в НХЛ в матче Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз». Он стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ в плей-офф. Всего в лиге россиянин провёл четыре матча, где отдал один результативный пас.