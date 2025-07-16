Один россиянин вошёл в топ-10 защитников до 25 лет по версии сайта НХЛ

Журналист Майк Морреале в статье на сайте Национальной хоккейной лиги составил топ-10 лучших защитников до 25 лет, начинающих новый сезон в лиге.

В список вошёл российский игрок обороны «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин, занявший девятое место.

Полностью топ-10 защитников до 25 лет по версии сайта НХЛ выглядит следующим образом:

1. Джейк Сандерсон («Оттава Сенаторз»);

2. Брок Фэйбер («Миннесота Уайлд»);

3. Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»);

4. Томас Харли («Даллас Старз»);

5. Лэйн Хатсон («Монреаль Канадиенс»);

6. Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»);

7. Оуэн Пауэр («Баффало Сэйбрз»);

8. Симон Эдвинссон («Детройт Ред Уингз»);

9. Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»);

10. Лиан Биксель («Даллас Старз»).

Напомним, Никишин дебютировал в НХЛ в матче Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз». Он стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ в плей-офф. Всего в лиге россиянин провёл четыре матча, где отдал один результативный пас.