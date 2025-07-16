Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В шоке, что нужна справка об отсутствии судимости». Мельничук — о параде «Локомотива»

«В шоке, что нужна справка об отсутствии судимости». Мельничук — о параде «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук отреагировал на информацию, что игроки ярославского клуба, планирующие принять участие в чемпионском параде, должны предоставить справку об отсутствии судимости.

— Была новость о том, что игрокам «Локомотива», которые будут принимать участие в чемпионском параде, нужно предоставить справку об отсутствии судимости. Вам уже говорили об этом?
— Откуда вообще такая информация появляется? Не читаю ничего. Сам в шоке, что эта справка нужна. Я ещё подал заявление. Всей команде дали справку, а мне написали, что 30 дней ожидание. Чего?! Но я не судим, можете мне верить, — приводит слова Мельничука «Матч ТВ».

Напомним, в финальной серии плей-офф-2025 ярославский клуб обыграл «Трактор» (4-1) и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» стал восьмым клубом, завоевавшим Кубок Гагарина.

Материалы по теме
Стала известна дата чемпионского парада «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android