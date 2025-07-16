«В шоке, что нужна справка об отсутствии судимости». Мельничук — о параде «Локомотива»

Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук отреагировал на информацию, что игроки ярославского клуба, планирующие принять участие в чемпионском параде, должны предоставить справку об отсутствии судимости.

— Была новость о том, что игрокам «Локомотива», которые будут принимать участие в чемпионском параде, нужно предоставить справку об отсутствии судимости. Вам уже говорили об этом?

— Откуда вообще такая информация появляется? Не читаю ничего. Сам в шоке, что эта справка нужна. Я ещё подал заявление. Всей команде дали справку, а мне написали, что 30 дней ожидание. Чего?! Но я не судим, можете мне верить, — приводит слова Мельничука «Матч ТВ».

Напомним, в финальной серии плей-офф-2025 ярославский клуб обыграл «Трактор» (4-1) и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» стал восьмым клубом, завоевавшим Кубок Гагарина.